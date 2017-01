Indianer, Schildkröten, Polizisten spielten beim Gföhler Kindermaskenball

25.01.2017, 08:52 Uhr

Über 100 Kinder konnten bei diversen Spielen eine „Traumhafte Welt“ gestalten und bereisen. Bei viel Musik, Tänzen und Gratiskrapfen - gesponsert von der Firma Optik Huber und der Sparkasse Gföhl - kannte die Begeisterung der kleinen Indianer, Schildkröten, Polizisten etc. fast keine Grenzen.Auch die Erwachsenen hatten ihren Spaß. Die Leiterin des Kindergartens in Gföhl – Daniela O`Sullivan verbrachte sogar ihren Geburtstag in der Runde der Kinder.Den Ersten Preis der Tombola konnte Philip Hauer gewinnen. Er wird mit drei weiteren Personen das Legoland in Deutschland besuchen.