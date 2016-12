Langenlois: Kufstein kam mit den „Herren Wunderlich“

04.12.2016, 11:18 Uhr

LANGENLOIS (mk) Die „Herren Wunderlich“ gastierten am Freitag, 2. Dezember 2016, im Langenloiser Arkadensaal – auf Einladung der Langenloiser Faschingsgilde LaLo. Der Auftritt war einer der Höhepunkte eines Besuchs von Kufsteiner Politikern und Bürgern, die damit die Adventsdarbietung von Lalo („Es wird schon glei deppert“) vor genau einem Jahr in der Tiroler Stadt erwiderten.

Für die Faschingsgilde begrüßte Moderatordie Gäste aus der Partnerstadt mit Vizebürgermeisterin, dem 1. Stadtdirektorund, Obfrau des Stadttheaters Kufstein, an der Spitze sowie Bürgermeisteraus Langenlois und eine Reihe weiterer Stadt- und Gemeinderäte aus der Wein- und Gartenstadt. Dann bat er die drei Musiker auf die Bühne und forderte die gut zweihundert Zuschauer auf: „Staunet mit den Augen und den Ohren!“

Wunderliches Programm

„Das Herzl erfreut?“

Riesenspende

Impressionen von den "Herren Wunderlich":

Die Herren Wunderlich – alsor (1. Tenor),(2. Tenor) und(Bariton und Klavier) – entführten das Publikum mit ihren Schlagern „frisch von gestern“ auf eine Zeitreise in die 20er, 30er und 40er Jahre . Virtuos gesungen und gekonnt in Szene gesetzt versicherten sie etwa, dass sie „keine Millionen zum Glück“ brauchen, ihnen „mit Ruth gut“ ist, wenn auch so etwas wie die „Frieda noch nie da“ war, dass die „Elisabeth schöne Beine“ hat, sie ihren „Körper schwarz bepinseln“ lassen und auf die Fitschi-Insel fahren möchten, mit „Klara in die Sahara“ wollen und gern auch die „Capri-Fischer“ besuchen. Dazwischen kam es immer wieder zu witzigen Dialogen zwischen den wunderlichen Herren, wobei Pianist Hacklinger, etwas abseits sitzend und ein wenig auf sich allein gestellt, am Piano ein regelrechtes Kammerspiel aus Mimik und Gestik aufführte.Mit dem weihnachtlichen Programm nach der Pause eroberten die Herren Wunderlich dann vollends die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer: Sie boten traditionelle Weihnachtslieder mit Gefühl und einem Hauch von Ironie dar, fragten nach „Jingle Bells“ dann auch gleich einmal „Hat’s scho a bissl das Herzl erfreut?“ nach, brachten unter anderen „Santa Claus is Coming to Town“, das „Winterwunderland“, „O Tannenbaum“ auf Deutsch, Englisch und Latein, „War is over“ von John Lennon und Yoko Ono und schließlich den „kleinen grünen Kaktus“ der Comedian Harmonists in der wunderlichen Version „Der kleine grüne Christbaum“. Keine Frage, dass das Langenloiser Publikum drei Herren im Frack erst nach einigen Zugaben von der Bühne ließ.Die Einnahmen der Veranstaltungen werden – wie es bei der Langenloiser Faschingsgilde üblich ist – für unschuldig in Not geratene Bürger der Stadtgemeinde Langenlois verwendet. Einen Riesenbeifall gab es bei der Mitteilung, dass die Kufsteiner Gäste den Erlös um 1.000 Euro aufstocken.