ST. LEONHARD. Am Freitag, 24. Februar und am Freitag, 31. März geht es von jeweils 19.00 bis 20.30 Uhr musikalisch zu im Gasthaus Staar.

Sängerin, Schauspielerin Lisa Stern lädt zum gemeinsamen Singen und Liederlernen ohne Noten ein. Rein mit dem Gehör und ganz neue Stimmqualitäten entdecken.

Das Gasthaus Staar finden sie im Wolfshoferamt 38, St. Leonhard am Hornerwald.