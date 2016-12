Nächstes Tönen mit Nikolaus Yvon: Mittwoch, 14. Dez. 2016 in Krems/Donau

10.12.2016, 11:07 Uhr

++++++++++ Ob das Tönen auch in den Weihnachtsferien stattfindet, wird noch separat bekannt gegeben. ++++++++++

KREMS/DONAU. Du möchtest gerne wissen, was das Tönen so wertvoll macht?Die Antwort lautet:- dass du Zeit für dich hast,- mit dir selbst über deine Stimme in Kontakt kommst,- mit anderen über das Hören in Kontakt kommst, viel tiefer als über Gedanken und Gespräche,- es kein richtig und falsch gibt, sondern da sein und ausprobieren und dich fallen lassen.Das Tönen ist. Du kannst die. Eineist

Nikolaus Yvon töntDer nächste Termin ist amErlebe wunderbare Begegnungen, tiefe Entspannung, Erkundung deines Stimmvolumens, Lauschen, Chaos, Ordnung, Rhythmus, Klang, Bewegung, Tanz, ... Es werden die Schwingungen der sieben Chakren getönt, mit der südindischen Rhythmussprache kommuniziert und Mantras gesungen.Für Anfänger und Fortgeschrittene. Keine Vorkenntnisse nötig. Bequeme Kleidung. Bitte Meditationskissen, Decke oder Yogamatte mitnehmen.Raumkosten 3 Euro.Wenn du noch Fragen hast, beantwortet sie dir Nikolaus Yvon gerne unter der Handy-Nr. 0650 / 655 2 666.Nikolaus Yvon freut sich auf dein Kommen.