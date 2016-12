Stadtkapelle Langenlois: Von Greensleeves bis zum explodierenden Zeppelin

04.12.2016, 12:32 Uhr

LANGENLOIS (mk) Das Jahresschlusskonzert der Stadtkapelle Langenlois ist immer ein Höhepunkt im musikalischen Leben der Wein- und Gartenstadt. Am 3. Dezember 2016 war es wieder einmal soweit: Die Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle mit Obmann Erich Exenberger und Kapellmeisterin Sandra Krammer an der Spitze präsentierten mehr als zweihundert Zuhörerinnen und Zuhörern ihr Können.

Obmannkonnte zu Beginn in Vertretung des BürgermeistersStadtratbegrüßen. Neben weiteren prominenten Gästen waren auch Kulturstadträtin, Stadtrat, Gemeinderätinsowie der Direktor der Gartenbauschulezu dem Konzert gekommen. Besonders begrüßte Exenberger den Präsidenten der Stadtkapelle,

Unter der musikalischen Leitung vonundspielte die Stadtkapelle im Saal der Gartenbauschule auf. Moderatorinführte durch das Programm, erläuterte kurz und kompakt die einzelnen Musikstücke und stellte nach und nach die einzelnen Mitglieder der Stadtkapelle vor. Vor der Pause unter anderem auf dem Programm: „Der ‚verrückte‘ Tubist“ von Josef Weiter mit einem Tuba-Solo von, die „Heidrun-Polka“ von Franz Watz, die musikalische Reise mit der „Hindenburg“ bis zur tragischen Explosion in Lakehurst sowie außerordentlich schwungvolle Bigband-Swing-Hits.Ein Höhepunkt nach der Pause: Das Jugendorchester der Stadtkapelle feierte mit vier Stücken eine begeisternde Premiere: „Auf zur Probe!“ hieß es da, „Fanfare Simpel“, „Freude schöner Götterfunken“ und „Festliches Intrada“.Mit der Titelmelodie von „Beverly Hill Cops“ machte die Stadtkapelle dann weiter, gefolgt von der traditionellen Fassung von „Greensleeves“ aus dem 16. Jahrhundert, dem „Wand’rin‘ Star“ mit einem Solo vonsowie denn Stücken “Enjoy the Music“ und „Mary’s Boy Child“.Alles in allem wieder eine fantastische Leistungsschau der Langenloiser Stadtkapelle, die schon jetzt Lust macht auf die Auftritte im Jahr 2017.