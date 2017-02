„Wachsen und gedeihen“ - Vernissage und Ausstellung in Krems

LANGENLOIS/KREMS (mk) Das Langenloiser Künstlerehepaar Sylvia und Jörn Ehlers stellt vom 7. März bis zum 7. Mai 2017 in Krems aus – und zwar im Stadtcafé Ulrich am Südtiroler Platz 7. Unter dem Titel „Wachsen und gedeihen“ zeigen die beiden dort Aquarelle, unvollendete Fotografiken und Zeichnungen.



Die Vernissage zu der Ausstellung ist am 7. März 2017 ab 19 Uhr – musikalisch begleitet von Erich Rupp.