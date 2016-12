Zöbinger Dorfadvent mit vielen Angeboten

04.12.2016, 15:29 Uhr

ZÖBING (mk) Wieder einmal war es soweit, dass der Zöbinger Ortsvorsteher Rudolf Hoffmann zum „Zöbinger Dorfadvent“ rufen konnte. Zöbinger sowie Freunde und Verwandte ließen es sich in der Festhalle am Kamp schmecken, stöberten in den Angeboten der Aussteller und verfolgten das Unterhaltungsprogramm.

Am Sonntag, 4. Dezember 2016, begann der Dorfadvent um 10 Uhr mit der Heiligen Messe, zweimal sorgte dann ein Ensemble der Stadtkapelle Langenlois für die richtige musikalische Adventstimmung, mit Petra Brandl hieß es „Sing a Liad“, die Kindergartenkinder aus Zöbing hatten ihren Auftritt, und am Nachmittag kam der Nikolaus für Groß und Klein.

Vereine und Organisationen aus Zöbing trugen wesentlich zum Gelingen bei: Sie waren für die kulinarische Versorgung zuständig. Die Freiwillige Feuerwehr und der ZSK 05 sorgten für Glühwein und Kinderpunsch, die Landjugend für Waffeln, der Weinbauverein für die 1/8-Bar, die Kamptaler Sportfischer für Frankfurter, der ÖKB für Feuerflecken, und die Stadtkapelle Langenlois brachte Kaffee, Kuchen und alkoholfreie Getränke mit. Und dazu kamen noch viele Kekse, die von fleißigen Zöbingerinnen und Zöbingern gebacken worden waren.In der Festhalle war ein ganze Reihe von Ständen aufgebaut:bot „Leben-fühlen“-Produkte und Häkeldeckerl an,Keramik,Schmuck und Stoff,Eingemachtes, Gemaltes und Schnellporträts,Gestecke,Honig und Bienenwachs,Taschen, Schals und Wollhauben,Selbstgebranntes,Holzschnitzereien und dieEngel aus Papier und Holz.Ortsvorsteherzu den „Bezirksblättern“: „Der Erlös des Zöbinger Dorfadvents wird traditionell für Renovierungsarbeiten an der Festhalle verwendet.“