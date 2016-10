4x2 Karten für die Spotlight-Party mit Autoschau

KREMS. Die Spotlight-Party und Autoschau mit Udo Huber präsentiert am 15. Oktober den neuen Audi A3.

• Sektempfang von 20-21 Uhr

• Start des Gewinnspiels

• ab 21 Uhr Beginn der "Zeitreise-Kultparty zurück in die 80er & 90er" präsentiert von "Mr. Hitparade" Udo Huber, der Radio und TV-Star der 80er & 90er, bekannt geworden durch „Die Großen 10“ und den Ö3-Top40.

• Um ca. 00.00 Uhr erfolgt die Ziehung des Gewinners.

Für die dazu passenden visuellen Eindrücke mit den besten und einzigartigen Musikvideos und Impressionen der automobilen Vergangenheit, sowie passender Werbung von damals zu heute mit dem neuen VW Audi A3, auf zwei Riesen-Leinwänden, kümmert sich VJ Christian.

Gemeinsam werden wir uns wieder gerne erinnern bei dieser verrückten Zeitreise durch die besten Nummer 1 - Hits der 70er, 80er, 90er bis in die Neuzeit, die uns Spotlight-Resident und Radio-Wien DJ L. Rock (CHOSN) gerne in die Boxen zaubert.

Für alle die bis um 21.30 Uhr in einem coolen 80er oder 90er-Outfit kommen, wie z.B. Schulterpolster, Vokuhila, Schnauzer, Neonkleidung, weite hängende Skater-Hosen oder körperbetonte Bustiers in Neon-Farben, Adidas Trainingsanzug, Jogging Highs, pastellfarbene Sakkos oder Latzhosen etc. und unseren Stylecheck passieren, gibts Gratis-Eintritt zur Show-Party an der Abendkassa!

Tickets um nur € 9,00 Euro im Soulsista am Dreifaltigkeitsplatz, Krems oder im Autohaus Birngruber (keine VVK-Gebühr) oder über Öticket (+ 0,90 € VVK-Gebühr). Abendkasse: 12 €, Eintritt ab 18 Jahren! www.spotlight.cx

Bezirksblätter verlosen 4x2 Karten!