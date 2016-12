Advent, Advent kein Lichtlein brennt !

13.12.2016, 18:57 Uhr

Wenn in allen anderen niederösterreichischen Städten ein Advent-oder Weihnachtsmarkt die Menschen auf das Weihnachtsfest einstimmt, müssen sich die Kremser mit einigen Punschständen in der Fußgängerzone begnügen, wobei diese Hütten nicht einmal dem Anlass gemäß dekoriert sind.Dabei hätte diese Stadt wunderbare Plätze für so einen Anlass. Beginnend vom Stadtpark, über Pfarrplatz, Dreifaltigkeitsplatz, oder rund um die Piaristenkirche.Ich frage mich wo sind die ca. 120 Kremser Vereine, oder die Kaufmannschaft, oder sonstige Geschäftstreibende ?Was anderswo selbstverständlich ist scheitert in dieser Stadt, wie so Vieles, an der Einstellung - die Einzelinteressen dem Gesamtwohl der Stadt unter zu ordnen.Zum Glück können wir Kremser ja nach Grafenegg, Schiltern oder nach Wien pilgern !