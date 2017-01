Brantner Wahlberechtegigte wählten Betriebsrat für die nächsten 5 Jahre

25.01.2017, 15:58 Uhr

Insgesamt acht Kandidaten sind bei der Betriebsratswahl der NUA Abfallwirtschaft GmbH, ein Unternehmen der Brantner Gruppe, am 13. Jänner 2017 zur Wahl angetreten. Dabei gewann zum vierten Mal in Folge die Liste 1 „NUA“ mit Arbeiter- und Angestelltenbetriebsrat Josef Heger als Vorsitzenden. Seit mehr als 20 Jahren ist er als Mechaniker bei der NUA Abfallwirtschaft GmbH am Standort Hohenruppersdorf tätig. Von 16. bis 19. Jänner 2017 wählten auch die Arbeiter der Brantner Walter GmbH aus 12 Kandidaten ihren Betriebsrat. Hier gewann die Liste „Betriebsratsteam Thomas Svejda“, wo Her Svejda erneut zum Vorsitzenden des Arbeiterbetriebsrates gewählt wurde. Der gebürtige Mauterner arbeitet seit 15 Jahren bei Brantner Walter GmbH am Standort Krems als Kraftfahrer.NÖAAB Bezirksobmann Janacek, Geschäftsleiter der Brantner Walter GmbH Tollinger und Geschäftsführer der NUA Abfallwirtschaft GmbH Weitzl gratulierten den wiedergewählten Betriebsräten.