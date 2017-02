Buchpräsentaion "Mein Industrieviertel"

KREMS. Buchpräsentation „MEIN INDUSTRIEVIERTEL“, am Freitag, den 3. März 2017 im Literaturhaus NÖ mit Isabella Feimer, Gertraud Klemm, Rudolf Kraus und Mario Schlembach.Das Industrieviertel wurde früher auch „Viertel unter dem Wienerwald“ genannt, da sich die südlichen Ausläufer des Wienerwaldes hinein ins Industrieviertel erstrecken.Und während bei Wald-, Wein-, und Mostviertel vermutlich klischeehafte Bilder von Wäldern, Weingärten, blühenden Apfel- und Birnbäumen in hügeliger Landschaft in unserer Vorstellung auftauchen, erscheinen die Assoziationen beim Industrieviertel weniger pittoresk.

Eine reizvolle und abwechslungsreiche Landschaft, alte, traditionsreiche Städte und trotzdem der sperrige, von vielen nicht sehr geschätzte Name: Industrieviertel.Zweiundzwanzig AutorInnen und vierzehn Bildende KünstlerInnen, eine illustre Mischung aus „Zugezogenen“, „Weggezogenen“ und immer „Dagebliebenen“, geben im vorliegenden Band Einblick in ihr ganz persönliches Industrieviertel.Bei der Erstpräsentation im Literaturhaus NÖ in Krems lesen Isabella Feimer, Gertraud Klemm, Rudolf Kraus und Mario Schlembach.