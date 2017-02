Das plant die Gföhler Stadtgemeinde für das Jahr 2017

08.02.2017, 11:39 Uhr

Heuer werden mitten im Stadtzentrum 26 Wohnungen für junges, gemischtes und betreutes Wohnen fertig. Integriert darin sind auch Gemeinschaftsräume sowie Ordinationsräume für einen Orthopäden, Bandagisten und Therapeuten. Außerdem stehen den Bewohnern ein Garagenplatz zur Verfügung.

Neuer Supermarkt kommt

Was ist los in Gföhl:

„Die Schönere Zukunft baut ebenfalls im Stadtkern, nämlich in der Kreuzgasse nahe dem Kindergarten. Dort entstehen sechs bis acht Reihenhäuser“, informiert die Bürgermeisterin und spricht auch von 28 Wohnungen mit vier verschiedenen Wohnungstypen, die von der Gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft Kamptal GmbHerrichtet wird,. Im Frühjahr 2018 erwarten von der Singlewohnung bis zur Familienwohnung hier die Mieter.„Aber wir bieten auch Bauplätze entlang der Langenloiserstraße – alle südlich ausgerichtet - ein. Zuziehende erwartet bei uns eine gute Infrastruktur. Sie finden vor Ort neben Einkaufsmöglichkeiten, auch Fachärzte, Kindergarten und Schulen. Im Herbst erwarten wir die Fertigstellung unseres Kindergartenzubaus“, .Dort werden Kleinkinder von Null bis drei Jahre von Pädagogen betreut. Der Zubau ist barrierefrei und umweltfreundlich mit einer Photovoltaikanlage, Terrasse, und Gartenbereich ausgestattet. Im Gföhler Betriebsgebiet in unmittelbarer Nähe vom Bauernladen entsteht ein neuer Penny-Supermarkt.Neben den Bauprojekten stehen Kanal- und Leitungsarbeiten sowie Straßengestaltungen auf dem Arbeitsplan von 2016. Zudem wird ein Teilbereich der Transportleitung neu verlegt. In der Kremserstraße wird die Abwasserentsorgung erneuert, falls notwendig werden auch die Wasserversorgungsleitungen erneuert. Ein Teilabschnitt der Güterwege werden in Rastbach asphaltiert. Außerdem werden eine Reihe dieser Wege im Gemeindegebiet saniert.In Summe stehen im Außerordentlichen Haushalt 2,2 Millionen Euro zur Verfügung. Der Ordentliche Haushalt sieht Einnahmen und Ausgaben in der Höhe von 6,1 Millionen Euro vor.„Viele der Kanal-Wasser- und Straßenbau- Projekte werden Dank der guten Verständigung zum Land NÖ ermöglicht“, freut sich Bürgermeisterin Etzenberger über jede Förderung für ihre Gemeinde.• Gföhler Faschingsumzug am Faschingsdienstag, 28.2.2016. Start ist um 14 Uhr in der Jaidhofergasse mit einem Marsch rund um den Hauptplatz. Mit dabei und verkleidet sind dabei die Schulen und der Kindergarten, aber auch Bürgermeisterin Etzenberger mit ihrem Team.• Ron Glaser singt die schönsten Elvis Lieder am 7. April in der Veranstaltungshalle Gföhl, in der Jaidhofer Gasse 18.• Im September ist eine 30-Jahrfeier im Rathaus geplant. Zu diesem Zeitpunkt wird das sanierte Rathaus der Bevölkerung ebenso wie der Kindergartenzubau als auch die Wasserversorgungsanlagen präsentiert.„Die Menschen können so sehen wie komplex und technisch manche Bereiche funktionieren. Der Tag der offenen Tür der Gemeinde startet mit dem Erntedankfest in der Kirche", informiert die Stadtchefin abschließend.