Das Sachsenederkreuz in Langenlois

05.02.2017, 23:16 Uhr

Das Sachseneder-Kreuz steht am Ortsausgang von Langenlois an der Kamptalstraße nach Zöbing, rechter Hand. Der Breitpfeiler ist aus Natursteinen aufgemauert und unverputzt. Das Dach ist ebenfalls gemauert und leicht geschwungen. In der straßenseitigen Nische steht eine Marienstatue. Die Nische ist mit einem schmiedeeisernen Gitter abgeschlossen, die Gitterstäbe sind oben auf drei Enden gespalten; unterhalb der Nische ist ein schmiedeeiserner Blumentrog angebracht.Detailbeschreibung des ObjektesDie Marienfigur aus Sandstein (Kunststein?) hat die Hände vor der Brust gefaltet, der Blick ist nach oben gerichtet. Auffallend ist die üppige Gewandung.Der Bildstock wurde von August Sachseneder neu errichtet und von Dechant Haller am 26. März 1959 geweiht. Demnach befand sich schon zuvor ein Kreuz (Bildstock) an dieser Stelle.

Quelle: www.kleindenkmal.atDie Firma Sachsenender war einst einer der größten Betriebe in Langenlois, es handelte sich um einen holzverarbeitenden Betrieb. Gleich neben dem Marterl befand sich ein gigantischer Holzlagerplatz, der stets von Wassersprengern berieselt wurde. Der Duft von Holz war in ganz Haindorf (diesem Stadtteil von Langenlois) zu vernehmen.