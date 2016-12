Egelsee: Spatenstich für Feuerwehrhaus

20.12.2016, 08:30 Uhr

„Die Feuerwache Egelsee hat trotz widriger Rahmenbedingungen immer sehr gute Arbeit geleistet. Das neue Feuerwehrhaus soll die professionelle Arbeit der Feuerwache und das Engagement der vielen Freiwilligen sicherstellen“, sagt Bürgermeister Reinhard Resch beim offiziellen Startschuss für die Bauarbeiten des Feuerwehrhauses Egelsee.

Geplant wurde die moderne Einsatzeinrichtung von Architekt Thomas Tauber, der als Sieger aus einem Architektenwettbewerb hervorgegangen ist. Das Gebäude ist auf einem 3800 Quadratmeter großen Grundstück entlang der Sandlstraße in Richtung Scheibenhof situiert.Die Errichtungskosten in Höhe von 1,3 Millionen Euro teilen sich auf die Stadt Krems (700.000 Euro), das Land NÖ (400.000 Euro) und die Feuerwache Egelsee (200.000 Euro plus die feuerwehrspezifischen Einrichtungskosten). Die Fertigstellung ist für August 2017 geplant.