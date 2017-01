Erste Beförderung im diesen Jahr am Kommando Schnelle Einsätze im Mautern

13.01.2017, 15:37 Uhr

Internationale Erfahrung sammelte der Vizeleutnant Schön nicht nur bei diversen Einsätzen im Ausland (Balkan, Tschad usw) Schön war auch einer der ersten Soldaten die 1995 und 1996 in Sarajevo stationiert waren. International wird gerne auf seine professionelle Arbeit zurückgegriffen und verstärkt beispielsweise das Multinationale Kommando Operative Führung in Ulm und das NATO Kommando in Brunssum im Pressebereich.