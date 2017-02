03.02.2017, 11:37 Uhr

Fasching, Fasching, Fasching! Wo gehen wir hin?

St. Leonhard: • Seniorenfasching am 18. Februar ab 14.00 Uhr im Gasthaus Steiner

• Faschings-Oldieabend am 18. Februar ab 20 Uhr im Museumscafe

Jaidhof: Wilderer Gschnas im Lake Jaidhof am Samstag, 25. Februar ab 20 Uhr

Rastenfeld: • Seniorenfasching des Seniorenbundes am 23. Februar ab 14 Uhr im Gasthaus Fischelmayer (Niedergrünbach)

Albrechtsberg: • Kindermaskenball am 26. Februar, 14 Uhr im Gasthaus Enne (Els)

Senftenberg: • Erster Senftenberger Weiberball am 18. Februar, 20 Uhr un der Veranstaltungshalle

• Sautanz beim Schlapfenwirt am 23. Februar, 18 Uhr im Gasthaus Braun

• Ramba Zamba beim Schlapfn Wirt am 28. Februar, 16 Uhr

Lengenfeld: • Film "Best of Tennisclub-Faschingschows" am 25. Februar, 15 Uhr im Velino

Grafenegg: • Kinderfasching am 25. Februar, 14 Uhr im Pfarrsaal Haitzendorf

• Faschingssitzung der Faschingsgilde Etsdorf am 25. Februar 19 Uhr im Landgasthaus Schugl, Etsdorf

Straß: • Faschingsausklang der ÖVP Frauen am 28. Februar, 14 Uhr im Garten der Vinothek Straß

Rohrendorf: • Kinderfasching am 18. Februar, 14 Uhr in der Weinlandhalle

Gedersdorf: • Kinderfaschin am 12. Februar, 14 Uhr im EVN Info Center Theiß

• Faschingsumzug Theiß am 19. Februar, 14 Uhr

• Faschingskränzchen am 19. Februar, 19 Uhr im EVN Info Center Theiß

