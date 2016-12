Germanisches Gehöft Elsarn

15.12.2016, 11:07 Uhr

Der zweite Tag war international ausgelegt, wobei ein Schwerpunkt auf keltische Glasarmreifen und auf Armbänder gelegt wurde. In diesem Zusammenhang referierte der polnische Wissenschaftler am Naturhistorischen Museum in Wien Dr. Maciej Karwowski über die experimentelle Herstellung von keltischen Glasarmreifen im Freilichtmuseum Elsarn unter der Ägide von Gerhard Putzgruber.

Es zeigt sich, dass unser Museum und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter international bereits Ansehen genießen und ihre Kompetenzen geschätzt werden. An einer Publikation über die Herstellung von keltischen Glasarmreifen wird derzeit gearbeitet.