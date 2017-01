05.01.2017, 13:34 Uhr

Kürzlich konnte der Reinerlös in der stolzen Höhe von 1.200 € an die Familie Martin Ettenauer aus Gansbach übergeben werden. Das Geld wird verwendet für erforderliche Umbauarbeiten am Wohnhaus, da die 3-jährige Tochter der Familie an Glasknochenkrankheit leidet.