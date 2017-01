Infotag an der HLM HLW Krems

10.01.2017, 08:38 Uhr

Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen von NMS und AHS-Unterstufe können sich über 4 verschiedene Schultypen informieren: Angeboten werden die einjährige Wirtschaftsfachschule, die dreijährige Fachschule für wirtschaftliche Berufe mit Vertiefung „IT-Management“, die fünfjährige Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe mit „Gesundheit und Soziales“ als Vertiefung und die fünfjährige Höhere Lehranstalt für Mode mit der Vertiefung „Angewandte Betriebsführung“.

Individuelle Beratung erwartet Interessierte bei den Infoständen im 1. Stock. Im Rahmen von Schulführungen können alle Unterrichtsräume, u.a. auch die Küchen und Werkstätten besichtigt werden. SchülerInnen können sich an verschiedenen Projekten beteiligen oder in den Werkstättenunterricht hineinschnuppern. Fachspezifisches aus dem Modebereich wird präsentiert, wie z.B.: die Fächer Entwurf und Modezeichnung und Schnittkonstruktion.HLW-Begeisterte können sich in der Küche von dem Können der Schülerinnen und Schüler überzeugen. Die Übungsfirma bietet einen Einblick in ihre Tätigkeiten. Außerdem werden die Jungbarkeeper der verschiedenen Jahrgänge im Barunterricht ihr Können zeigen. Für Stärkung ist im Kaffeehaus gesorgt, wo sich Interessierte auch Informationen zur Barista-Ausbildung holen können. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, ein Blumengesteck zu binden.Nähere Informationen können unter 02732/85240 oder www.hlmhlw-krems.ac.at., sowie office@hlmhlw-krems.ac.at eingeholt werden.