Kremser Soroptimistinnen helfen herzkranken Kindern

12.01.2017, 17:34 Uhr

Der Soroptimistclub Krems Fidelitas widmete den Reinerlös seiner Benefiz-Weintaufe vom November 2016 dem Verein „Herzkinder Österreich“.

Dieser ist Plattform und Anlaufstelle für alle nichtmedizinischen Anliegen und Belange für herzkranke Kinder und Jugendliche sowie deren Familien.Mit großer Freude konnte Soroptimist International Club Krems Fidelitas-Präsidentin Eva Wimmer einen Scheck in Höhe von € 8000,- an Frau Daniela Hasibar und Karin Rössler, zwei 'Herzmütter' und Mitarbeiterinnen im Team der Herzkinder NÖ, übergeben. Das Geld ist eine notwendige Soforthilfe für zwei Familien im Raum Krems. Sie können damit einen Rehaaufenthalt in Deutschland für die ganze Familie und Zusatzkosten für Arztbesuche und Therapien finanzieren.

Die Gewissheit, wirksam geholfen zu haben, motiviert die Kremser Soroptimistinnen weiterhin zu ihrem gemeinnützigen Engagement.