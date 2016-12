Kulturtouristische Angebote am Wachauer Südufer enger vernetzen

13.12.2016, 14:01 Uhr

„Vorwiegend geht es darum, die bestehenden Angebote ausgehend vom Wallfahrtsmuseum Maria Langegg und dem Kartäuserland Aggsbach-Dorf noch besser zu vernetzen und so kulturtouristisch aufzuwerten. Im Idealfall entstehen daraus neue attraktive Besucherangebote“, erläutert Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav.

Regionalentwicklung“ – bestehend aus den siebzehn Gemeinden der LEADER Aktionsgruppe Wachau-Dunkelsteinerwald – ist die Entwicklung und Umsetzung von Projekten, die der Region einen positiven Weg in die Zukunft ermöglichen und für den Erhalt ihrer Besonderheiten sorgen. Die Initiative Wachau 2010 plus setzte bereits viele kulturtouristische Angebote um wie den Jakobsweg zwischen dem Stift Göttweig und dem Stift Melk.„Ausgehend vom Römermuseum in Mautern gibt es eine Vielzahl an römischen Spuren am Südufer der Wachau zu entdecken, die aber erst touristisch bereitet werden müssen“, analysiert Bohuslav, „Im Rahmen des vorliegenden Projektes gilt es nun entsprechend der Strategie der Tourismusdestination Donau weitere kulturtouristische Angebote am Südufer der Wachau für die Gäste zu erschließen.So werden die regionalen Besonderheiten anschaulich gemacht und für die wirtschaftliche Entwicklung der gesamten Region genutzt.“Bürgermeister Andreas Nunzer, Vorsitzender der Region Wachau Dunkelsteinerwald: „Von Anfang an war es unser Ziel, eine Strategie zu entwickeln, die einen Innovationsschub für die Region auslösen soll. Mit einer Reihe von wesentlichen Projekten, die im Rahmen von Wachau 2010 plus umgesetzt wurden, haben wir dafür die Grundlagen geschaffen. Mit der nunmehr gestarteten Strategieentwicklung für das Wachauer Südufer sind die nächsten Entwicklungsschritte bereits vorgezeichnet.“Die LEADER-Region Wachau-Dunkelsteinerwald hat gemäß ihrer lokalen Entwicklungsstrategie das Projekt zur Förderung ausgewählt. Das Land NÖ hat die Unterstützung aus Mitteln des EU – Programms und der ecoplus Regionalförderung auf Initiative von Landesrätin Bohuslav beschlossen.