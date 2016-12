Kulturverein Paudorf: Kabarett mit Nina Hartmann "Schön, dass es mich gibt" am FR 17.März 2017 um 19 Uhr

Nina Hartmann: Eintritt: € 21.- VVK € 19.- im Rathaus 02736/6575Wer mein Selfie liked, der mag mich, aber wer SEIN Selfie liked, der mag SICH.Also: Hoch den Daumen !!!! Umarmen Sie sich. Geben Sie sich ein like.Es ist schön, dass es Sie gibt. Und noch viel schöner natürlich, dass es mich gibt  und, dass es für jede Emotion den passenden Smiley gibt.Schön, dass es noch echte Gespräche gibt und, dass es zur Not dann immer noch Facebook gibt. Und dass es für alles eine What’s app Gruppe gibt.Schön, dass es Freundschaft zwischen Mann und Frau gibt, UND dass es die Pille danach gibt. Und, dass es noch blindes Vertrauen gibt und, dass es für die Tastensperre einen Pin-Code gibt.Schön, dass es immer weniger Vorurteile gibt und, dass es AUCH lustige Männer gibt. Schön, dass es nichts gibt, was es nicht gibt.

Nina Hartmann erfreut sich in ihrem 3. Soloprogramm nicht nur an sich selbst, nein am Leben himself- am Real Life genauso wie am Dasein im World Wide Web.Wie shoppe ich einen Mann? Wie schicke ich ihn wieder zurück? Was ist das perfekte Selfie? Und wie viele Filter brauche ich dafür?Wer hätte je gedacht, dass telefonieren mit dem Handy wieder aus der Mode kommt, ein Like dein ganzes Leben verändern kann und jetzt sowieso alles anders ist, seit Mama auf Facebook ist.Ein Abend, der zeigt, wie schön es ist, auf der Welt zu sein! Gibt es doch so viele Dinge auf der Welt, ohne die man sich ein Leben gar nicht mehr vorstellen kann - natürlich nur solange, bis die nächsten schönen Dinge kommen...Der Kulturverein sorgt für das leibliche Wohl