Kulturverein Paudorf: Konzert Frauenton "Ich bin so unmusikalisch" am FR 7. April 2017 um 19 Uhr

Eintritt: freie Spenden



Erstmals präsentiert das Terzett Frauenton ein lustiges und modernes

Programm. Unter dem Thema „Ich bin so unmusikalisch“ erwarten euch flotte

und heitere Stücke. Erich Broidl wird in gewohnt amüsanter und kurzweiliger

Weise durch das Programm führen. Wir besuchen mit Rossinis Katzen den

Eheberater, schlürfen Badewasser, verfolgen Frau Potiphar nach Theben,

entspannen over the rainbow und fragen gemeinsam mit dem Drunken Sailor nach

dem Sinn des Lebens. Bei einigen Stücken unterstützt uns Elfriede Waldschütz

als Gastsängerin.