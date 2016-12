Langenlois: Filmwerkstatt der Grünen startet am 8. Jänner 2017

LANGENLOIS (mk) Auch im Jahr 2017 öffnen die Langenloiser Grünen ihre Filmwerkstatt. Auf dem Programm: ein Kinder- und Familienfilm, eine Komödie, ein zeitgeschichtliches Drama und zwei weitere Spielfilme neueren Datums. In gemütlichem Wirtshaus-Ambiente begeben sich die Zuseherinnen und Zuseher diesmal an Film-Schauplätze in Deutschland, Frankreich, Chile und der Türkei. Start ist schon am 8. Jänner 2017.

Alle Filme und Termine im Überblick:

Zum Auftakt der „Filmwerkstatt“ zeigen die Grünen einen Kinderfilm – mit familienfreundlicher Anfangszeit in den Weihnachtsferien: Am Sonntag, 8. Jänner um 16 Uhr erwartet kleine und große Film-Fans die Komödie(D/2016) im Seminarhaus Mühlenhof. In dieser Komödie hält die elfjährige Linh die Abwesenheit ihrer Mutter geheim und muss sich nun allein um die jüngere Schwester Lien sowie einen vietnamesischen Imbiss kümmern. Pauline, ein Mädchen aus der Nachbarschaft, entdeckt Linhs Geheimnis und versucht sie damit zu erpressen - denn niemand darf wissen, dass die beiden Mädchen ohne ihre Mutter klarkommen müssen. Doch dann freunden sich Pauline und Linh an und setzen alles daran, den Schein gemeinsam zu wahren.Das Drama, entstand 2015 unter der Regie von Stéphane Brizé und wird am Donnerstag, 26. Jänner, um 19.30 Uhr in der Weinschenke zum alten Backhaus („Zwoniwirt“) gezeigt. Es widmet sich dem Thema Altersarbeitslosigkeit mit ihren vielschichtigen Folgen. Für seine Rolle wurde Hauptdarsteller Vincent Lindon mehrfach als bester Schauspieler ausgezeichnet.Heiter geht es am 16. Februar 2017 zu, wennden Heurigen Mayerei in Schiltern mit ihrer Kunst der schiefen Töne beschallt. Der Film von Regisseur Xavier Giannoli aus dem Jahr 2015 spielt im Paris der 1920er Jahre. Frei inspiriert von der Biografie der Amerikanerin Florence Foster Jenkins (1868-1944) erzählt der Film die ungewöhnliche Geschichte einer Opern-Diva, die eigentlich nicht singen kann.Am 16. März 2017 macht die Filmwerkstatt mit dem Zeitgeschichte-Dramaim Langenloiser Hof Station. Der Spielfilm des chilenischen Regisseurs Pablo Larraín aus dem Jahr 2012 führt in das Chile der 1980er Jahre und zeichnet die Geschichte eines einzigartigen Sieges nach: den Sturz der Pinochet-Diktatur durch eine demokratische Wahl.Den Abschluss des Film-Reigens bildet am 20. April 2017 im Gobelsburger Gasthaus Schneider das fiktionale Dramader türkischen Regisseurin Deniz Gamze Ergüven aus dem Jahr 2015. Fünf verwaiste Schwestern wachsen bei ihrer Großmutter in einem abgelegenen Dorf im Norden der Türkei auf. Mit trickreichen Manövern versuchen sie Traditionen und patriarchale Strukturen zu überwinden, doch für ihre Sehnsucht nach Unbeschwertheit und Lebensfreude zahlen sie einen hohen Preis.Die Filmvorführungen finden, mit Ausnahme der Kindervorführung, immer donnerstags um 19.30 Uhr statt; der Eintritt ist wie schon in den Vorjahren frei. Die Filmwerkstatt der Grünen Langenlois - „Kino beim Wirt’n“ wird in Kooperation mit der Grünen Bildungswerkstatt Niederösterreich durchgeführt, die über Vorführrechte einer großen Anzahl von Filmen zu gesellschaftlich-politisch relevanten Themen verfügt.Sonntag, 8. Jänner 2017, 16.00 Uhr:Ente gut! Mädchen allein zu HausRegie: Norbert Lechner, Deutschland (2016), 96 Min., Kinderfilm/Komödie, ab 6 J.Ort: Seminarhaus Mühlenhof, Gartenzeile 5, 3550 LangenloisDonnerstag, 26. Jänner 2017, 19.30 Uhr:Der Wert des MenschenRegie: Stéphane Brizé, Frankreich (2015), 97 min, Drama, ab 0 J.Ort: Weinschenke zum Alten Backhaus („Zwoni-Wirt“), Austrasse 3, 3550 Langenlois (Haindorf)Donnerstag, 16. Februar 2017, 19. 30 Uhr:Madame Marguerite oder die Kunst der schiefen TöneRegie: Xavier Giannoli, Frankreich/Belgien/Tschechische Republik (2015), 130 min, Komödie, ab 12 J.Ort: Heurigen Mayerei, Untere Straße 27, 3553 SchilternDonnerstag, 16. März 2017, 19.30 Uhr:No!Regie: Pablo Larraín, Chile/Frankreich/USA (2012), 113 min, Zeitgeschichte-Drama, ab 6 J.Ort: Langenloiser Hof, Kornplatz 2, 3550 LangenloisDonnerstag, 20. April 2017, 19.30 Uhr:MustangRegie: Deniz Gamze Ergüven, Türkei/Frankreich/Deutschland (2015), 97 min, Drama, ab 12 J.Ort: Gasthaus Schneider, Schlossstraße 2, 3550 Gobelsburg