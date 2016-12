Lengenfeld: Sanierung der Blauensteinerstraße ist 2017 angedacht

21.12.2016, 15:00 Uhr

„Neben den neuen Straßenzügen in den Baulanderweiterungsgebieten müssen auch Straßen wie die Blauensteinerstraße endlich saniert werden. Die Blauensteinerstraße ist eine Verbindungsstraße zum neuen Bauland in der Weidegasse und sie führt auch zum Friedhof. Wir werden uns daher dafür einsetzen, dass im kommenden Jahr diese wichtige Straße in Lengenfeld erneuert wird.“

Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll ist eine gute Zusammenarbeit von Gemeinden und Land ein besonderes Anliegen: „Die Gemeinden sind ein wichtiger Motor für die regionale Wirtschaft und für die positive Entwicklung unseres Landes. Denn wenn die Gemeinden investieren, investieren sie direkt in Infrastruktur, Nahversorgung und Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger.“ Die enge und gute Zusammenarbeit zwischen dem Land NÖ und der VP Lengenfeld ist Garant für diese tragfähige Partnerschaft.