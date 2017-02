Lichtenau/Brunn am Wald: Faschingskehraus am Faschingdienstag

Faschingskehraus in der Gemeinde Lichtenau am Faschingsdienstag, 28. Februar:



In der Pizzaria Winnerl gibt es ab 10:30 Uhr den lustigen Faschingskehraus.

Info: Erwin Pemmer, 02718/27872.



Zum Faschingsausklang geht es in Brunn am Wald nochmals lustig zu, wo auch der traditionelle Bratwürstelschmaus im Gasthof Schindler ab 10:30 Uhr stattfindet.

Info: Gasthof Schindler, 02718/230.