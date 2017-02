MASSAI MARA – Afrikas Naturjuwel: Multimedia-Vortrag von und mit Elisabeth & Peter Pflügl

Die Vortragenden wurden bereits ausgezeichnet mit 4 Goldmedaillen beim weltweit größten Fotowettbewerb.

Bereits zum 4. Mal sind die Pflügls im Weingut Rosenberger in Rohrendorf zu Gast und präsentieren diesmal ihre Safari in das Naturschutzgebiet der Massai Mara im Südwesten Kenias. Das ist die Heimat zahlreicher Wildtiere und beherbergt die größte Dichte an Raubkatzen in Afrika. Das Ehepaar hat die Wildnis mit ihrer schönen wie auch grausamen Seite dokumentiert und freut sich diese Naturinteressierten zu zeigen.Termin: Freitag, 24. Februar 2017Beginn: 19:00 Uhr im Verkostungsraum des Weingutes RosenbergerEintritt: freiwillige SpendenUm Anmeldung wird gebeten: 02732/83843 oder 0676/912 9146Mehr Infos und Fotos: http://www.rosenbergerwein.at/massai_mara/ Elisabeth & Peter Pflügl haben es sich zur Aufgabe gemacht, vom Aussterben bedrohte Tiere zu dokumentieren und ihnen dadurch Aufmerksamkeit zu schenken. Die freiwilligen Spenden gehen in verschiedene Projekte zum Schutz der Arten. Wie jedes Jahr wird ein hochwertiges Leinenbild unter den Anwesenden verlost.