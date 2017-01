25.01.2017, 15:53 Uhr

Obstbäume richtig schneiden

Wer Obst aus dem eigenen Garten liebt, sollte schon jetzt an die Ernte 2017 denken, denn durch richtige Pflege bleiben Obstbäume und -sträucher gesund und stabil. Um Kenntnisse und Grundlagen zu erwerben oder Wissen aufzufrischen ist der Besuch von Tageskursen zum Thema Obstbaumschnitt gut geeignet.

Die LEADER-Region Kamptal bietet Schnittkurse an:

• Samstag, 18. Februar 2017 in 3521 Gföhl-Felling

• Samstag, 4. März 2017 in 3594 Schmerbach

• Freitag, 17. Februar 2017 in 3511 Furth/Palt

Weitere Infos auf www.leader-kamptal.at

