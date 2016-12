ÖVP Paudorf lädt zum Punschstand für soziale Projekte

Jährlich veranstaltet die ÖVP Paudorf in der Vorweihnachtszeit einen Punschstand und unterstützt mit dem Reingewinn soziale Projekte in Niederösterreich. Heuer findet der Punschstand am 16. Dezember ab 15:00 Uhr in Paudorf am Parkplatz der Firma Tafelspitz-Huber statt. Die ÖVP Paudorf lädt herzlich zu einen Besuch für einen guten Zweck ein und freut sich über ihr Kommen.