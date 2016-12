Rot Kreuz Ortsstelle Gföhll dankt freiwilligen Mitarbeitern

12.12.2016, 13:44 Uhr

Durch das Engagement der freiwilligen Helferinnen und Helfer kann der Dienstbetrieb rund um die Uhr sichergestellt werden. Im heurigen Jahr werden auf Grund aktueller Berechnungen rund 2.300 Patienten transportiert und dabei 109.500 Kilometer zurückgelegt werden. Ortsstellenleiter Ing. Werner Hagmann betonte in seinem Bericht, dass 17 neue Rettungssanitäter im April die Ausbildung abgeschlossen haben.

Auch die verpflichtende Weiterbildung sowie die Ausbildung für die Zusammenarbeit mit dem neuen Notarzteinsatzfahrzeug im Ausmaß von 16 Stunden wurde von allen Rettungssanitätern absolviert. Großes Lob gab es für Bettina Rauscher und Astrid Gwiß, die zwei Kinder- und Jugendgruppe beim Roten Kreuz leiten. Bereits 30 Kinder im Alter zwischen 6 und 14 Jahren sind mit viel Eifer dabei und siegten bei der Erste Hilfe Olympiade. Stolz ist man auch auf die Vereinstätigkeit, die wesentlich zur Finanzierung des Rettungswesen beiträgt. Die Rot Kreuz Ortsstelle konnte bei zwei Abnahmeterminen auch 472 Blutspenden gewinnen. Viel Zeit wurde auch in notwendige Erhaltungs- und Reparaturmaßnahmen des Ortstellengebäudes investiert.Ortsstellenleiter Werner Hagmann begrüßte die Ehrengäste Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger (Gföhl), Bürgermeister Franz Rosenkranz (Albrechtsberg) und Geschäftsführender Gemeinderat Herbert Lechner (Jaidhof), den LeiterPolizei-Inspektionen Gföhl Leiter Karl Simlinger, Rot Kreuz Krems Leiter Johann Paul Brunner und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger dankte für den unermüdlichen Einsatz im Rettungsdienst und der Jugendarbeit. Johann Paul Brunner, MSc MBA, Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes Krems, schloss sich dem Dank an und freut sich auf die neuen Rettungssanitäter, die damit die Zukunft der Ortsstelle Gföhl sichern. Gemeinsam mit Ortsstellenleiter Ing. Werner Hagmann überreichte er an die freiwilligen Helferinnen und Helfer Beförderungen und Auszeichnungen.