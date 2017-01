25.01.2017, 15:49 Uhr

Skimeisterschaft einer Gemeinde

AGGSBACH-MATKT.Die Gemeindeschimeisterschaften finden am Freitag, den 17. Februar 2017 mit einem Riesentorlauf in zwei Durchgängen ab 18:30 Uhr in der Schiarena Jauerling statt. Die Ausgabe der Startnummern erfolgt zwischen 17.30 und 18 Uhr. Die Startgebühr beträgt 8 Euro und wird vor Ort eingehoben.



Der Anmeldeschluss ist der 10. Februar 2017

Anmeldung: o.zeller@gmx.at oder via Tel. 0676 / 7311822 (Othmar Zeller)

Die Siegerehrung findet im Anschluss vor Ort statt.



Bürgermeister Hannes Ottendorfer und das Team der ÖVP Aggsbach-Willendorf freuen sich auf Ihre Teilnahme.

