Stefan Haider mit "Free Jazz" in Spitz

Stefan Haider kommt mit „Free Jazz“ am 17. Februar 2017 um 20:00 Uhr auf die Wachaubühne in STIERSCHNEIDER´S Bühnenwirtshaus, Ottenschlägerstr. 30, 3620 Spitz a.d. Donau.

Karten gibt es auf www.wachaubuehne.at.

„Free Jazz“ Stefan Haider steht für Qualitäts-Kabarett und hat sich über die Jahre mit seinen tiefgründig-pointierten Programmen einen Namen gemacht.

Das Bildungsthema und die gesellschaftliche Wertediskussion sind wesentliche Inhalte seiner Programme. Stefan Haider begleitet sich selbst am E-Bass, seine Pointen bringen den Verstand zum Lachen, während seine

Musik direkt auf die Herzen der Zuhörer zielt. Sein neues Programm "Free Jazz" ist ein Plädoyer für Freiheit und Bildung und für Freiheit in der Bildung: „Befreie deinen Jazz und lass die anderen nach Noten spielen!“