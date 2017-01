Sternsingerzeit: Hochsaison für Nächstenliebe

03.01.2017, 19:47 Uhr

Von 1. bis 4. Jänner sind im Pfarrgebiet Krems St. Paul (Mitterau und Weinzierl) wieder die Sternsinger unterwegs. Fixpunkte sind dabei auch immer die Feuerwehr Krems, das Rote Kreuz und die Polizeidienststelle in der Rechten Kremszeile.Die gesammelten Spenden verhelfen Straßenkindern zum Schulbesuch z.B. für Priya in Indien und schützen den Lebensraum der Regenwald-Indios z.B. für die Madihadeni in Brasilien. Die Spenden sind Bausteine für eine bessere Welt. Jährlich werden über eine Million Menschen - rund 500 Projekte in 20 Ländern - unterstützt.