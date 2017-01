Tolle Leistung der jüngsten Handballerinnen aus Krems und Langenlois

30.01.2017, 10:46 Uhr

Am Sonntag, dem 29.01.2017 fand in der Sporthalle Korneuburg ein Handball-U9-Turnier statt.

LANGENLOIS/KORNEUBURG. Am Sonntag, dem 29.01.2017 fand in der Sporthalle Korneuburg ein Handball-U9-Turnier statt. In der Leistungsgruppe waren diesmal acht Mannschaften am Start. Und die Mädels der GKL Waldviertel spielten ein tolles Turnier. So wurde nicht nur die Vorrunde ungeschlagen absolviert, sondern auch das Finale gegen Perchtoldsdorf gewonnen.In der Aufbaugruppe traten wir mit 2 Mannschaften an. Und tolle Leistungen gauch hier wurden ezeigt. Die etwas „erfahreneren“ Spielerinnen in der GKL 2 kämpften in jedem Spiel um jeden Ball und so konnte man ungeschlagen das Turnier gewinnen. Und auch die GKL 3, unsere „jüngsten“ Spielerinnen bzw. jene die erst in den letzten Wochen begonnen haben, spielten ein super tolles Turnier. Gratulation Mädels, das habt ihr toll gemacht.Gratulation auch unsere „Jungtrainerinnen“ Micky McGrady und Lejla Music, die das erste Mal sowohl die GKL 1 in der Leistungsgruppe als auch die GKL 2 in der Aufbaugruppe eigenständig betreut haben.