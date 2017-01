Vor 100 Jahren: Kleinanzeigen aus der Region für tüchtige Arbeitskräfte und mehr

17.01.2017, 12:14 Uhr

(Ehepaar mit erwachsenen Kindern) suche ich passenden Posten auf einem größeren Bauerngute im Waldviertel. Zuschriften erbeten unter "Tüchtig und ehrlich 1796" an die Verwaltung der Kremser Zeitung.19 Jahre alt, der Spezerei-, Eisen- und Manufakturwaren-Branche, sucht zur weiteren Ausbildung Posten; größeres Geschäftshaus bevorzugt. Zuschriften an Anton Kaspar aus Buchers. 1799sucht Posten am Lande gegen Verpflegung und entsprechende Belohnung; geht auch in eine Mühle. Selber ist gesund, rüstig und militärfrei. Zuschriften erbeten an "Tüchtiger Bäcker", Wien, 7, Bez., Bandgasse 28, Tür 1. 1807sowie fehlerhafte Weine kauft Eduard Schotz, Königsfeld, Mähren 1792