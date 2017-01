Waldviertelbahn präsentierte sich auf der Ferienmesse Wien

15.01.2017, 16:09 Uhr

Ganz besonders punktet das Programm der Waldviertelbahn bei Gruppen und Vereinen. „Viele nehmen das Angebot unserer Bahn als Gruppe in Anspruch. Vor allem die vielfältigen Themenfahrten, wie zum Beispiel die Fahrt mit der Eisenbahnerkapelle oder unser Gulaschzug finden bei den Fahrgästen großen Zuspruch. Aber auch Sport- und Wanderbegeisterte kommen voll auf ihre Kosten“, so NÖVOG Geschäftsführer Gerhard Stindl.Die NÖVOG war, wie auch schon in den Vorjahren, mit allen Bahnen und Bergbahnen auf der heurigen Ferienmesse vertreten. „Wir haben auch dieses Jahr die Gelegenheit genutzt und unsere vielfältigen Angebote einem breiten Publikum bekannt gemacht. Gerade der Jahresbeginn ist der optimale Zeitpunkt, um sich einen Überblick über Ausflugs- und Urlaubsmöglichkeiten zu verschaffen. Die Ferienmesse Wien hat sich dabei als guter und verlässlicher Partner erwiesen“, so Wilfing.InformationWeitere Informationen zur Waldviertelbahn gibt es im Internet unter www.noevog.at/waldviertelbahn und im NÖVOG Infocenter (täglich von 8:00-17:00 Uhr) unter 02742 / 360 990-99.