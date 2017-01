Zöbing: Flüchtlinge sagen „Herzlich willkommen!“

08.01.2017, 10:39 Uhr

ZÖBING/LANGENLOIS (mk) Zu einem gemeinsamen Nachmittag kamen am Samstag, 7. Jänner 2017, eine Reihe von Zöbinger Bürgerinnen und Bürgern sowie acht Flüchtlinge aus Afghanistan im Pfarrheim zusammen. Die Asylwerber haben vor kurzem Quartiere in den Gemeindewohnungen im Alten Rathaus der Langenloiser Katastralgemeinde erhalten. Der Umzug war notwendig geworden, da ihre bisherige Unterkunft in der Maurerschule anderweitig benötigt wird.

Als „Start der Integration in Zöbing“ bezeichnete Ortsvorsteherin seiner Eröffnungsansprache im Pfarrheim der Gemeinde den gemeinsamen Nachmittag, als "Beginn, gemeinsam des Leben im Ort zu bewerkstelligen“., Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes in Langenlois, das sich auch um die Asylwerber in Zöbing und anderswo kümmert, berichtete von seinen vielfältigen Erfahrungen mit der Situation von Flüchtlingen und dankte den vielen ehrenamtlichen Helfer für ihr großes Engagement. Der Langenloiser Bürgermeisterbegrüßte den gemeinsamen Nachmittag in Zöbing: „Das gegenseitige Kennenlernen hilft, Berührungsängste abzubauen!“ Auch er dankte den Helfern vom Roten Kreuz ebenso wie von der Flüchtlingshilfe Langenlois für ihren Einsatz und hob hervor, dass ein so wohlhabendes Land wie Österreich verpflichtet sei, Flüchtlingen zu helfen. Meisl: „Ich sage: Willkommen in unserer Stadt! Und ich sage auch: Wir wünschen gemeinsam mit den Flüchtlingen, dass die Situation in ihren Heimatländern bald wieder so ist, dass sie heimkehren können!“ Und „Herzlich willkommen!“ sagten dann auch die acht jungen Afghanen im Pfarrheim zu den Zöbingern und bewirteten sie im kulinarisch-kommunikativen Teil des Nachmittags mit selbstgekochten Leckereien aus ihrer Heimat.