Gospelmesse

AT

, Albrechtsberg AT

Pfarre , Albrechtsberg AT

Albrechtsberg: Pfarre |

Wolfgang Friedrich und seiner New Orleans Dixielandband sorgen für den schwungvollen musikalischen Rahmen der Messe. Mit Norbert Hauer, Träger des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich für sein Engagement als Kulturvermittler, steht auch heuer wieder ein wortgewaltiger Büttenredner in der Kanzel. Ein Pflichttermin für all jene, die eine Messfeier besonderer Art erleben wollen.