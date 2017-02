Kinofilm: "Philomena"

Idolsberg: Veranstaltungszentrum |

Als Teenager wird Philomena im streng katholischen Irland der 1950er Jahre

ungewollt schwanger. Zur Strafe steckt man sie in ein Kloster, in dem sie ihren

unehelichen Sohn zur Welt bringt. Gegen ihren Willen wird er ihr bald

weggenommen.

50 Jahre lang hat Philomena ihre Vergangenheit für sich behalten und konnte in

dieser Zeit lediglich herausfinden, dass ihr Sohn unter einem anderen Namen

adoptiert und in die USA gebracht wurde.

Nun möchte sie ihren Sohn finden und bittet den Journalisten Martin um

Unterstützung bei der Suche. Während ihrer gemeinsamen Reise auf den Spuren der

Vergangenheit prallen zwei Welten aufeinander: Die fromme, warmherzige ältere

Dame und der zynische Reporter bilden ein kurioses Team. Trotz aller Gegensätze

freunden sie sich an – und stoßen im Verlauf ihrer Nachforschungen auf einen

unfassbaren Skandal.

Nach einer wahren Geschichte.