02.12.2016

Bundepräsidentenwahl 2016

Als ich heute Vormittag mein Postfach öffnete, glaubte ich in einem Alptraum zu sein. Habe ich drei Tage verschlafen? Es grinste mir ein männliches Gesicht entgegen. Darunter stand dann: DEINE HEIMAT BRAUCHT DICH JETZT, weiters, Für einen EHRLICHEN und GLAUWÜRDIGEN Bundespräsidenten, für GUTE BEZIEHUNGEN zu den USA und zu RUSSLAND; Für eine selbstbewusste Haltung gegenüber der EU und NORBERT HOFER Bundespräsident.

Ich drehe die Zeitung um und lese, „Wiener Bezirkszeitung“ mit dem Datum 30. 11. 2016. Es ist also nicht mein Alptraum sondern der Wunschtraum einer Partei, der hoffentlich nicht in Erfüllung geht.

Ich kenne die Geschichte dieser Partei seit ihren Beginn und die Reden des Herrn Hofer seit er Auftritt. Er ändert seine Meinung eigentlich schneller als eine Windfahne sich drehen kann, wenn es für ihn von Vorteil ist. Als ich im Alter dieses Herrn war, galt in dieser Zeit ein Mann mit diesem Verhalten als charakterlos und vertrauensunwürdig. Vielleicht hat sich die Meinung im laufe der Zeit geändert und man braucht jetzt dieses Windfahnenspiel wirklich, um Präsident zu werden.

Warum nutzt er sein angeblich gutes Verhältnis zu Russland und zu Putin nicht, um diesen zum Beenden des Massenmordes in Syrien zu bewegen oder bewundert er den Diktator, weil er Bomben auf kranke und verletzte Menschen in Spitälern werfen lässt?

Ich rechne damit, dass die österreichische Bevölkerung nicht auf die Märchengeschichten dieses Herrn und seiner Partei hereinfällt und dadurch mein Alptraum in drei Tagen wahr werden würde.

Wir haben diese Partei schon einmal in der Regierung erlebt und jeder wird noch wissen, was dabei heraus gekommen ist.

