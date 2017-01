Neujahrsempfang der ÖVP Langenlois: „Voraus denken – voran gehen“

15.01.2017, 10:55 Uhr

LANGENLOIS (mk) „Voraus denken – voran gehen“ – unter diesem Motto hatte Bürgermeister Hubert Meisl zum 13. Neujahrsempfang der ÖVP Langenlois am 13. Januar 2017 geladen – und der Große Saal der Gartenbauschule war wieder einmal gut gefüllt mit Bürgerinnen und Bürgern, die sich über die Aktivitäten der Stadt im vergangenen Jahr und über die Planungen für 2017 informierten.

Die ÖVP konnte zu ihrem Empfang eine Reihe von Ehrengästen begrüßen – darunter beispielsweise Bezirkshauptfrau, Stadtpfarrer, Ehrenbürgermeister, Ehrenbürger, Oberstsowie, Präsident des niederösterreichischen Landtages und seit kurzem auch Ehrenbürger der Stadt Langenlois.hob in seinem Grußwort hervor, dass Langenlois eine Stadt ist, "in der die Verantwortlichen nicht nur arbeiten, sondern sichtbar etwas leisten". Und: „Was hier passiert ist, ist wirklich bemerkenswert!“

Der Langenloiser ÖVP-Obmann und Vizebürgermeisterbetonte in seiner Begrüßung, dass es immer wieder darauf ankomme, Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass man in Langenlois gut leben kann. Das Vereinsleben etwa, die vielen Ehrenamtlichen und die gemeinsam Aktivitäten von Jung und Alt für Jung und Alt tragen zur hohen Lebensqualität in der Stadt bei. Auf die Flüchtlingssituation bezogen unterstrich Groiß, das der „Langenloiser Weg der kleinen Einheiten“ für die Bevölkerung und für Asylwerber „der beste Weg für ein gelebtes Miteinander“ sei.Bürgermeisterdankte in seinem Rückblick den vielen Bürgern, die sich auf die eine oder andere Art für die Stadt engagieren. Meisl hob das Wirken vonund seinem Team im Ursin-Haus für den Langenlois-Tourismus hervor sowie die Arbeit vonund dem Team von Kultur Langenlois. Dann präsentierte er eine umfangreiche Stichwortliste von Vorhaben, die in Langenlois im vergangenen Jahr umgesetzt wurden – von Straßen- und Haussanierungen über den Hochwasserschutz in Zöbing bis zur Schaffung von Wohnraum und Erschließung von Baugründen. Eine entsprechende Liste legte er auch für die geplanten Aufgaben im laufenden Jahr vor. Hier finden sich beispielsweise Projekte die die Fertigstellung der Sportanlage, weitere Straßensanierungen und Straßenbaumaßnahmen, die Neuerrichtung des Abfallsammelzentrums und das Bewegungsprojekt „Fit in Langenlois“.In insgesamt drei Gesprächsrunden stellte ModeratorMitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung vor. In lebendigen Gesprächen entstand so ein informatives Bild ihrer Aufgaben und ihrer Arbeit für die Stadt.In seinem Schlusswort unterstrich Bürgermeisterdie Wichtigkeit von Gesprächen und Diskussionen über Planungen und Projekte. Doch das dürfe nicht dazu führen, dass gute Ideen zerredet werden, sondern nach der Diskussion müsse man dann auch handeln, damit etwas bewegt wird in der Stadt.