Die tägliche Turnstunde aktiv umgesetzt

Fachlich und körperlich für die Zukunft gut ausgebildet – Gärtner von morgen schauen auf ihre Fitnesswerte.

Ein gesunder Mitarbeiter ist ein guter und fester Bestandteil einer erfolgreichen Firma. So werden auch im Gartenbau körperliche Fitness geschätzt und gepflegt. Der grüne Beruf findet nicht nur mit, sondern vorwiegend auch in der Natur statt. Ein Grund mehr für die Gartenbauschule Langenlois das langjährige Projekt „Gesunde Schule“ weiter voran zu treiben und Standards zu setzen.Nach den Schwerpunkten Ernährung und dem sozialen Miteinander wurde nun in Kooperation mit der SVB und BVA die körperliche Fitness mittels BIA Messung durchgeführt und stellt so die Körperzusammensetzung von Schülern, Lehrern und Mitarbeitern der Schule fest. Gut ausgerüstet mit Trainingstipps geht es in eine persönlich nachhaltige Entwicklung. Besonderer Wert wird hier auf die Bewusstseinsbildung der zukünftigen Gärtner, Gartengestalter und Floristen gelegt. Leistung im zukünftigen Beruf kann nur mit einem gesunden Körper erbracht werden. Die abschließende Vergleichsmessung findet im Juni 2017 statt.

Der praktische Unterricht von bis zu 12 Stunden pro Woche fördert die Schülerinnen und Schüler besonders, die Turnstunden sowie das hauseigne Fitnesscenter laden alle Teilnehmer schon jetzt zum Umsetzen der Neujahrsvorsätze ein.