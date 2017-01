Mit Headlight - ein Highlight

08.01.2017, 06:46 Uhr

Start in die Laufsaison 2017

Vor sechs Jahren versprach der Lurs Maissau mit Frontman Markus Gschwentner ein Pendant zu einem Winterbewerb ins Leben zu rufen und mittlerweile ist diese nächtliche Crosslaufveranstaltung mit der kryptischen Abkürzung HLC ( steht für Headlight Challenge) in Maissau für jeden Lauffreak ein „Muss“. Minus zehn Grad konnten auch heuer wieder die 42 Teilnehmer nicht abschrecken, sich auf dem Hauptplatz in Maissau um 19:00 Uhr einzufinden, um im Maissauer Schlosspark mit Stirnlampe vier Runden zu drehen. Und eine Challenge wurde es allemal, galt es doch, mehr als 150 Höhenmeter zurückzulegen. Romantisch schlängelte sich die nachweihnachtlich leuchtende Läuferkette durch den Wald, und sogar der Wettergott sorgte mit leichtem Schneetreiben für ein mystisches Ambiente im Waldviertel. Der Laufehrgeiz hatte trotz Schnee und Kälte vier Athleten vom Tri Team Krems vor dem gemütlichen Fernseher hervorgeholt und das sollte belohnt werden. Elke Schiebl, die „reifste“ Teilnehmerin des Rennens, belegte auf den 7km den 3.Platz der Damengesamtwertung mit 37 Minuten 16 Sekunden vor Margot Pfeiffer mit 37:20.Margot Pfeiffer belegte dafür den tollen dritten Platz in der Einzelwertung und Elke Schiebl heimste einen zweiten Pokal für den Sieg in der weiblichen 50+ Wertung ein. Johann Hiemetzberger legte die Strecke in 31:53 zurück und konnte den 7. Platz in der Herren U 50 für sich verbuchen. Zwar ging er ohne Pokal, jedoch mit einem Hauptpreis inklusive einem Gutschein von Jolsport nach Hause. Im Kinderlauf über die 1,7km machte die erst zwölfjährige Nicola Schiebl vom Tri Team Krems in der U 16-Wertung mit dem ausgezeichneten zweiten Platz auf sich aufmerksam. Sofie Schiebl, die jüngste Teilnehmerin im Hauptlauf, finishte in 47:17, was den ersten Platz in der U 30-Wertung bedeutete. Nach absolviertem Lauf durfte sich das Tri Team Krems über ein herrliches, warmes Essen und abschließendem Kaffee und Kuchen in der Kaffee-Konditorei Schmidt freuen. Auch der Sachpreis des Sponsors Erdinger Alkoholfrei versprach ein schönes „Biertscherl“ nach vollbrachter Laufleistung. Nicht nur das Tri Team Krems mit vier Läufern und drei Stockerlplätzen, sondern auch das Finisherbuffet konnte überzeugen.