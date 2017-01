Trainieren in der Kampfkunst Akademie Krems

05.01.2017, 08:39 Uhr

So entstanden unvergleichbare Angebote, die es so in Europa noch nicht gab bzw. geben wird. Die KKA bietet aktuell an: CROSS FIGHTING - ein effektives Selbstverteidigungskonzept mit Körpertrainingselementen, also FIT and SECURE! Ein sehr gesundheitsbewusstes und auf Biomechanik bedachtes einmaliges Konzept, das WHEELER MARTIAL ARTS – kurz WMA.

Übrigens ist die KKA die erste europäische „Zweigstelle“ powered by Martin Wheeler, einem der bekanntesten Trainer der Beverly Hills Academy (Los Angeles). Ebenfalls im Angebot ein spezielles Konzept für unsere Kleinen, das ACHTSAM Kids Konzept. Die Kinder werden spielerisch an wichtige Themen herangeführt, wie z.B. das bewusste Wahrnehmen von „risikoreichen“ Situationen und Herantasten an die eigenen Grenzen. Sie lernen sich besser zu behaupten und vor allem, körperliche Defizite zu erkennen und daran zu arbeiten.Die KKA steht zu 100 Prozent für Gesundheit, Sicherheit und dem Fit-Gedanken.Mo, Di, Do, Fr verschiedenste Klassen an und hat neben einem 135m2 großen Gewölbe-Trainingsraum einen historischen Garten mit Blick in den Göttweigerhof anzubieten.Kostenlose Schnuppertermine sind jederzeit mit Mike Turk unter 0699/17061630 zu vereinbaren. Wir sind auch jederzeit via Mail erreichbar unter office@kampfkunst-akademie.at.