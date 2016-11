Union Judo Raika Krems: Kata – Staatsmeistertitel fest in Kremser Hand!

28.11.2016, 21:49 Uhr

Desweiteren nicht genug, traten beide auch in der Katame No Kata (Judo Bodentechniken) an und holten zusätzlich Silber (Vorjahr Bronze) nach Krems.Dies war der krönende Abschluss eines sehr erfolgreichen Kata – Jahres, sie holten neben zwei Landesmeistertiteln auch eine internationale Medaille.