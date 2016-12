BILLA Billa Filiale in Paudorf punktet mit regionalen Spezialitäten und schafft 14 neue Arbeitsplätze

13.12.2016, 10:57 Uhr

Arbeitsplätze schaffen

„In der Region, aus der Region, für die Region – dafür steht die neu eröffnete Filiale in der Kremserstraße 203 in Paudorf. Schließlich werden entlang der gesamten Wertschöpfungskette bestmöglich alle Leistungen in den Regionen belassen“, erläutert Vertriebsdirektorin Gabriela Jansa.„Die regionale Verankerung steht bei Billa im Mittelpunkt. Als größter Nahversorger Österreichs bieten wir den Menschen nicht nur täglich frische Lebensmittel, sondern haben uns auch zur lokalen Wertschöpfung verpflichtet“, so Jansa weiter. Zum einen schafft die neue Filiale 14 neue Arbeitsplätze, zum anderen wurde im Zuge der Errichtung mit lokalen Zulieferern zusammen gearbeitet. „Wir arbeiten eng mit Firmen aus der Gegend zusammen, wie etwa der Firma Schubrig aus Krems, die Bauarbeiten übernommen hat“, so Vertriebsmanager Stefan Schachinger.

Regionales genießen

Umwelt schützen

Online Shop für Niederösterreich

Schachinger betont: „Die Regionen Österreichs und ihre kulinarischen Besonderheiten zu erhalten und zu fördern ist uns wichtig. Hier in Paudorf bieten wir deshalb auch zahlreiche Köstlichkeiten aus Niederösterreich.“ Mit dem Regional Regal führt die neue Filiale in Paudorf 28 Produkte von 24 Produzenten direkt aus der Region.Darunter zum Beispiel den Grünen Veltliner Klassik des Weingutes Brindlmayer aus Traismauer-Wagram. Außerdem bietet Billa täglich frisches Gebäck von Bäckern aus der Umgebung in Bedienung. „Wir arbeiten seit Jahrzehnten mit lokalen Bäckern zusammen und bieten unseren Kunden täglich frisches, österreichisches, handgefertigtes Gebäck – auch in Bio-Qualität“, erklärt Regionalmanager Erwin Stadler.Bereits seit 2008 entsprechen alle neuen Billa Filialen, wie auch der neue Standort in Paudorf, zumindest den Green Building Anforderungen der EU. Die neu errichtete Filiale verfügt unter anderem über Wärmerückgewinnungsanlagen, geschlossene Kühlmöbel sowie LED Beleuchtung und spart damit knapp 40% Energie, vorwiegend im Bereich der Kälteanlagen. Die Stromversorgung selbst wird – wie bei allen Handelsfirmen und Lägern der REWE International AG – zu 100 Prozent durch Grünstrom aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt. Damit trägt die Firma als Mitglied des klima:aktiv pakt2020 dazu bei, die österreichischen Klimaziele im Rahmen der EU-Vorgaben zu erfüllen.Mittlerweile können Kunden österreichweit und damit auch in ganz Niederösterreich ihre Lebensmittel unter shop.billa.at auch direkt nach Hause liefern lassen. Dort können sie aus mehr als 8.000 Produkten wählen – dies entspricht der Auswahl einer überdurchschnittlich großen Billa Filiale. Von Vorarlberg bis ins Burgenland können alle Haushalte Lebensmittel bequem online bestellen und vor die Haustüre liefern lassen. „Mit dieser massiven Ausweitung wollen wir auch die Nachfrage in kleineren Orten decken und setzen damit gleichzeitig Standards im heimischen Lebensmittel-Onlinehandel“, erläutert Jansa.Um den Kunden ausgezeichneten Service und höchste Qualität zu bieten, setzt Billa auf eigens geschulte Mitarbeiter in den Filialen, die jede Bestellung per Hand kommissionieren und die Ware sorgfältig selektieren. Außerdem bringt der hauseigene Billa Zusteller, die Ware persönlich bis zur Haustüre. All jenen, die regelmäßig ihren Einkauf per Mausklick erledigen, bietet man außerdem den Billa Lieferpass mit dem für nur Euro 9,99 für je ein Monat, um EEuro 26,99 für drei Monate oder um Euro 44,99 für unzählig viele Zustellungen innerhalb eines halben Jahres ohne zusätzliche Liefergebühren eingekauft werden kann. Mehr Infos dazu auf shop.billa.at.