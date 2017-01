Gföhler Zahnarzt eröffnete Praxis

25.01.2017, 14:21 Uhr

In NÖ waren alle im Gesamtvertrag mit der Zahnärztekammer festgelegten 36 Planstellen für Kieferorthopädie besetzt. Nachdem im Raum Krems der Bedarf für eine zusätzliche Versorgungseinrichtung gegeben war, wurde mit der Landeszahnärztekammer für NÖ vereinbart, eine zusätzliche Planstelle für Kieferorthopädie in Gföhl (Bez. Krems) per 01.01.2017 zu schaffen. Nach der erfolgten Ausschreibung konnte die NÖGKK mit Dr. Werner Lasinger diesen Vertrag abschließen.Seit 1.7.2015 ist für Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit erheblichen Zahn- oder Kieferfehlstellungen (IOTN 4 und 5) eine kieferorthopädische Behandlung als Sachleistung ohne Selbstbehalt des Patienten eingeführt. Dass wir in Gföhl nun diesen Vertragsarzt bekommen haben, bedeutet eine finanzielle Entlastung pro betroffenen Kind von rund 4.000,- Euro, zeigt sich der Initiator und Stadtrat Direktor Günter Steindl sehr erfreut.