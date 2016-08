Langenlois: Weinchampions Herbst 2016 auf dem Sauberg geehrt

27.08.2016, 16:11 Uhr

LANGENLOIS (mk) In strahlender Abendsonne wurde am Freitag, 26. August, kurz nach 19 Uhr das traditionelle Kellergassenfest auf dem Langenloiser Sauberg von Vizebürgermeister Leopold Groiß offiziell eröffnet – und das gleich mit einem Höhepunkt: mit der Präsentation der Langenloiser Weinchampions Herbst 2016.

Der Weinbauverein Langenlois mit seinem Obmannnutzte das Kellergassenfest, um die Langenloiser Weinchampions Herbst 2016 an angemessener Umgebung zu prämieren. Weinbaupräsidentund die österreichische Weinkönigingratulierten den Gewinnern und überreichten ihnen ihre Urkunden.

Und das sind die Langenloiser Weinchampions Herbst 2016:„Grüner Veltliner Käferberg Alte Reben Kamptal dac Reserve 2015“ vom Weingut Rabl in Langenlois; Ab-Hof-Preis 17 Euro.„Riesling Ried Heiligenstein Kamptal dac 2015“ vom Weingut Schloss Gobelsburg in Gobelsburg; Ab-Hof-Preis 28,50 Euro.„Weißburgunder 2015“ vom Weingut Bruno Kirschbaum in Langenlois; Ab-Hof-Preis 9 Euro.„Zweigelt Reserve 2014“ vom Weingut Reithmaier in Gobelsburg; Ab-Hof-Preis 10,50 Euro.„Pinot noir & Friends 2013“ vom Weingut Reithmaier in Gobelsburg; Ab-Hof-Preis 13,50 Euro.Das Weingut Schloss Gobelsburg wurde zweiten Mal nach 2014 zum „Weingut des Jahres“ gekürt. Darüber hinaus konnten Ursinhaus-Geschäftsführerund Vizebürgermeisterzwei besonders treue Gäste der Stadt ehren:aus Deutschland nämlich, die seit 25 Jahren ihren Urlaub im Hansy-Haus der Familieverbringen.Die Siegerweine sind in den Weingütern und ab Start der Aktion "Kostbares Kamptal" am 2. September auch in der Vinothek Ursin-Haus zu Ab-Hof-Preisen erhältlich.