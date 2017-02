Lehrlinge der Voestalpine Krems lernen am BFI NÖ Englisch!

02.02.2017, 08:06 Uhr

„Zahlreiche namhafte niederösterreichische Unternehmen bilden ihre Fachkräfte, Führungskräfte und Lehrlinge mit dem BFI NÖ in maßgeschneiderten betriebsinternen Seminaren aus. Die Voestalpine zählt bereits seit über einem Jahrzehnt zu den wichtigsten Ausbildungspartnern des BFI NÖ. Seither wurden hunderte MitarbeiterInnen in den firmeninternen Seminaren in den verschiedensten Bereichen geschult“, sind BFI NÖ Geschäftsführer Peter Beierl und Mag. Michael Jonach stolz.Die Firma Voestalpine mit dem Hauptsitz in Linz ist ein in seinen Geschäftsbereichen weltweit führender Technologie- und Industriegüterkonzern mit kombinierter Werkstoff- und Verarbeitungskompetenz und mit 500 Konzerngesellschaften und -standorten in mehr als 50 Ländern auf allen 5 Kontinenten vertreten.Das BFI NÖ dankt den Lehrlingen der Voestalpine für die hervorragende Mitarbeit und Leistung im Englisch-Seminar und wünscht ihnen weiterhin viel Erfolg!