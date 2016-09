Trau dich, sag JA zum neuen HOCHZEITS[BOOKLET]

30.09.2016, 10:09 Uhr

Aufgelistet sind darin 15 traumhafte Locations in Niederösterreich, dem Bundesland mit den meisten standesamtlichen Trauungen. Von den insgesamt 40.812 Eheschließungen in Österreich im Jahr 2015 haben sich laut Statistik Austria 9.960 künftige Ehepaare das Ja-Wort in Niederösterreich gegeben. Für Lukas Hasenauer, Geschäftsführer von meinelocation.at, sind die Zahlen wenig überraschend: „Bei uns traut man sich eben gerne. Auf heiratswillige Pärchen warten in Niederösterreich eine zauberhafte Atmosphäre und traumhafte In- und Outdoor Angebote. Die schönsten davon finden sich in unserem Booklet wieder“, sagt Lukas Hasenauer, Geschäftsführer von meinelocation.at.Gemeint damit sind: Burg Hardegg, Conference Center Laxenburg, DIE GARTEN TULLN, Herzoghof Baden, Klangraum Krems, Kloster UND Krems, Krainerhütte, Kunsthaus Horn, Kursalon Mödling, LOISIUM WeinErlebnisWelt, Richardhof Gumpoldskirchen, Renaissanceschloss Rosenburg, Schloss Dürnstein, Schlosshotel Mailberg und Schüttkasten Geras.